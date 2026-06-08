＜全米女子オープン最終日◇7日◇リビエラCC（カリフォルニア州）◇6699ヤード・パー71＞女子ゴルファー世界一決定戦は最終ラウンドが進行中。畑岡奈紗が前半2バーディ・1ボギーと伸ばし、首位と2打差のトータル5アンダー・6位で折り返した。【写真】畑岡奈紗の強さの秘密は“サスペンション”2打差5位からのティオフ。1番パー5で2打目をグリーン奥まで運び、アプローチを1.5メートルに寄せてバーディ発進。3番では残り117ヤード