電子決済サービス「ＰａｙＰａｙ（ペイペイ）」を悪用した詐欺メールが急増している。自治体やクレジットカード会社をかたり、「支払いが未完了」などとＰａｙＰａｙアプリの送金画面に誘導して送金させる手口で、金融機関などでつくる「フィッシング対策協議会」への報告は３〜５月で計８万件超に上る。同アプリを提供するＰａｙＰａｙ社は対策を強化するとともに、利用者に注意を呼びかけている。同協議会によると、詐欺メー