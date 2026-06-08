久留米競輪場の開設77周年記念「第32回中野カップレース」（G3）は7日、全日程を終了した。最終日10Rを後藤大輝（25＝福岡）が勝って今節3勝目。4度目の地元記念を力強く締めくくった「九州を引っ張ってきた伊藤颯馬さんを見てきたので覚悟を決めて前を回りました。愛媛の2人が付いてくれたのも大きかった。2着かなと思ったけど振り切れて良かった。お客さんの声援も凄くて最高でした。3勝できて形としては良かったけど二次