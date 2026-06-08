モデルとして活躍しながら“美人パチンコライター”としても注目を集める内藤沙季のデジタル写真集『Development』が、6月8日に発売されることが決定した。【写真】高身長で引き締まったスレンダーボディの内藤沙季写真集は『週刊プレイボーイ』公式ECサイト「週プレ グラジャパ！」をはじめ、主要電子書店で配信。ファッションモデルとして培った表現力を生かし、これまでSNSなどでは見せてこなかった大人びた魅力を収めた一