【モデルプレス＝2026/06/08】8人組アイドルグループ・CUTIE STREET（キューティーストリート）が7日、韓国・ソウルのオリンピック公園（KSPO DOME、88芝生広場）にて開催された「2026 Weverse Con Festival」に出演。ステージ後に囲み取材に応じ、パフォーマンスの感想などを語った。【写真】CUTIE STREET桜庭遥花、人気アイドルとの密着ショット「カップルみたい」◆CUTIE STREET、全編韓国語でステージ完走イベント2日目となる