【モデルプレス＝2026/06/08】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）が7日、韓国・ソウルのオリンピック公園（KSPO DOME、88芝生広場）にて開催された「2026 Weverse Con Festival」に出演した。【写真】SEVENTEEN・TXT・LE SSERAFIMら一挙集結“HYBE運動会”◆LE SSERAFIM「BOOMPALA」「SPAGHETTI」…話題曲を続々披露屋内公演「Weverse Con」をにて、壮大な宇宙空間を思わせる演出を背に、「CELEBRATION」でスタート