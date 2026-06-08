「役満ボディー」の異名を持つプロ雀士でモデルの岡田紗佳さん（32）が2026年5月31日、自身のインスタグラムを更新。抜群のスタイルが際立つノースリーブワンピ姿を披露した。「見下ろされたい？？？？？」岡田さんは、「見下ろされたい？？？？？」といい、タイトなノースリーブワンピを着こなして微笑む姿や、美スタイルが際立つポーズをとる写真を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、花柄のタイトなノースリーブワ