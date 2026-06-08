大人気POVドラマ『俺達のあざす。』姉・ゆき（水原ゆき）のデジタル写真集が6/1発売！姉妹編未収録の水着＆ランジェリーカット収録 SNSで大反響を呼んでいるショートドラマ『俺達のあざす。』。その作中に登場する“姉のゆき”こと水原ゆきのデジタル写真集『幼馴染の姉と沖縄旅行で2人きりになれた結果』が、2026年6月1日（月）に発売。『週刊プレイボーイ』公式ECサイト「週プレ グラジャパ！」をはじ