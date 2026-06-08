子どもは脳疲労に慣れてしまう 「いつもこんな感じ」となる前に気づいてあげよう 疲れは、はっきりした不調としてあらわれるとは限りません。とくに子どもの場合、疲れが続いていても、それを「疲れている」と自覚できないことがあります。脳の疲れが積み重なると、余力の少ない状態が日常になります。朝起きて学校へ行き、帰ってきて一日を終える。その流れを繰り返すうちに、「いつもこんな感じ」「自分はこういう状態」と