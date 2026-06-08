「ケンミン特捜班」です。皆さんの身近な驚きや疑問、不満や怒りをFBSが取材します。今回、いただいた情報はこちらです。 『小さな女子高校の、涙と感動の体育祭を取材してほしい』女子高ならではの意義が感じられるという体育祭。一体どのようなものなのか、密着しました。 県内各地で夏日を記録した5月11日、福岡市南区の福岡海星女子学院高校では、少し早めの体育祭が開催されました。全校生徒およそ240人の小規模な