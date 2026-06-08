イランがイスラエルにミサイル攻撃、ベイルート攻撃への報復 イランが4月の停戦後はじめてイスラエルに向けてミサイルを発射した。 イスラエルがレバノン首都ベイルート南部に攻撃したことを受け、イランが報復攻撃を実施、イスラエルに向けて弾道ミサイルを集中的に発射した。 イラン革命防衛隊（IRGC）は「これは1週間にわたる連続攻撃の始まりだ」との声明を発表。イスラエルの攻撃が停止するまで我々はミ