トランプ米大統領ネタニヤフ氏に報復しないよう要請する トランプ米大統領はイスラエルのネタニヤフ首相に対し、イランに報復しないよう要請する意向だと語った。 ネタニヤフ氏に電話してイランに報復しないよう伝える。これ以上の攻撃は必要ない。イランの攻撃で誰も傷ついていない、イスラエルが報復しないことを願っている。もしイスラエルが反撃すれば、過去47年間、あるいは過去3000年間のように事態は延々と続くこと