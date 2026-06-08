山形県西川町の月山に6月7日に入山したと見られる男性が予定の時間になっても下山せず、警察が行方を捜しています。行方がわからなくなっているのは、60歳代の男性です。この男性は7日、西川町月山沢に登山のために入山したと見られていて、その後、行方が分からなくなっています。宿泊予定の施設に訪れなかったことから、宿泊先の関係者が昨夜9時半過ぎに110番通報しました。警察の調べによりますと、当初、宿泊施設からの連絡に