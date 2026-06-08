◆米大リーグドジャース―エンゼルス（７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が７日（日本時間８日）、本拠地・エンゼルス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。１０連戦ラストの試合で、５点を追う５回１死一塁で迎えた第３打席はヒット性の打球を右翼・アデルに好捕された。２ボール２ストライクからの５球目、９３・９マイル（約１５１・１キロ）スプリットにやや体勢を