７月１４日（日本時間１５日）、フィリーズの本拠フィラデルフィアのシチズンズバンクパークで行われるオールスター戦で、ナ・リーグのコーチとしてフィリーズのマッティングリー暫定監督とカージナルスのマーモル監督が、指揮を執るドジャースのロバーツ監督から要請を受けたことを、ともに７日（同８日）明らかにした。マーモル監督は初出場だが、マッティングリー監督は現役時代６度、コーチとして１度出場している。