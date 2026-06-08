◆米女子プロゴルフツアーメジャー第２戦全米女子オープン最終日（７日、カリフォルニア州リビエラＣＣ＝６６９９ヤード、パー７１）１８位で出た２０１９年全英女子オープン覇者の渋野日向子（サントリー）は１バーディー、１ボギーの７１で回り、通算イーブンパー。暫定１７位でホールアウトした。７番までパーを重ね、８番は残り１６２ヤードの第２打を３メートル半につけてバーディーを先行させた。１１番パー５は２