【ロンドン共同】スウェーデンのストックホルム国際平和研究所（SIPRI）は8日、実戦配備済みの世界の核弾頭は1月時点で推計4012発となり、昨年1月から100発増えたと発表した。米ロ中英仏に加え、インドも新たに実戦配備を始めたとみられると分析。核保有国が核兵器への依存を強め、新型の兵器や運搬手段の導入による「質的な軍拡」が進行していると指摘した。米ロの核軍縮合意、新戦略兵器削減条約（新START）が今年2月に失効