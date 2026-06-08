生理痛で横になっているだけで『甘え』と思われてしまう嫁さん…それはつらいですよね。義母さん本人は、面倒を見てあげているつもりなのが余計にやっかいというか…。悪気がない分、なかなか文句も言いづらくて、嫁さんの気持ちはどんどん溜まっていきそうな予感がします。>>【まんが】痛みに強い義母(ウーマンエキサイト編集部)