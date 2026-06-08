2026年6月で創業51周年を迎えたローソン。6月2日から4週連続でお得なキャンペーン「超ハッピーすぎ！チャレンジ」を開催中です。今回は、6月8日・9日に発売する第2週の対象商品を紹介します。2商品を合わせた大ボリュームの商品も登場6月8日発売・盛りすぎ！バスチー -バスク風チーズケーキ-北海道産生クリームと2種類のクリームチーズと牛乳を使用。焼き工程の温度を工夫することで、中側のなめらかな食感と表面のカラメルの香ば