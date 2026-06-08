7月5日より読売テレビ・日本テレビ系で放送がスタートする山田涼介主演ドラマ『一次元の挿し木』に堀田真由が出演することが決定した。 参考：山田涼介主演『一次元の挿し木』に木戸大聖、土居志央梨、吉原光夫、小手伸也ら出演へ 本作は、2025年に『このミステリーがすごい！』で文庫グランプリを受賞した松下龍之介の同名小説を実写化したヒューマンミステリー。 脚本を手がけるのは、『死刑に