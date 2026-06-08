「ストップ・イン・ザ・ネーム・オブ・ラブ」「愛はどこへ行ったの」。今でもメロディーを口ずさむ時があります。かねて私は米国のポップス歌手、ダイアナ・ロスの大ファン。とにかく歌がうまくてカッコいい。「一度でいいから会ってみたい」。それが私の夢のひとつ、機会があるたびにずっと言い続けていました。ついにその日が来たのです。私の目の前にスーパースターが現れたのは、1973年6月でした。青山にあるブティックに