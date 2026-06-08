防府競輪場のF2が開幕する。前検日の7日。石川の伸び盛り・宮西令奈が早々と取材エリアに姿を見せた。この日は25歳の誕生日。ガールズ選手に祝福された。「練習量は少なめだけど2場所、決勝に乗れているし悪くはないと思う」。トークショーに引っ張りだこの人気選手だが、地力も徐々につけている。練習量と休息のバランスを考えられるようになったのであれば、それはそれで成長だ。初日は外枠ながら前々と立ち回り、25歳最