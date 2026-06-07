睡眠時無呼吸症候群（SAS）は、糖尿病とも深い関わりがあることをご存じでしょうか? 研究によると、また、SASは肥満だけでなく、顎の形状や舌の位置などによっても発症し、日本人にも多い病気です。SASと糖尿病の関係について、「上福岡くろだ内科クリニック」の黒田先生にお聞きしました。 編集部 睡眠時無呼吸症候群は、糖尿病とも深い関係があると聞きました。 黒田先生 最近の研究によると、「睡眠時無呼吸症候群の患