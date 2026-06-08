トレーディングカードメーカーのToppsが6月5日、Instagramを更新。ロサンゼルス・ドジャース所属の大谷翔平（31）の偉業を称えた。 【画像】ウィル・アイアトン、“美人姉”と行きつけの和食店公開「お姉さん今日もお綺麗」「ほのぼのしてて面白い」と反響 「SHOHEI COULD MAKE HISTORY… AGAIN」と投稿されたのは、大谷とMLBの歴史的選手・ティム・キーフを並べた画像。大谷のERA