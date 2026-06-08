開催：2026.6.8 会場：チェース・フィールド 結果：[Dバックス] 5 - 1 [ナショナルズ] MLBの試合が8日に行われ、チェース・フィールドでDバックスとナショナルズが対戦した。 Dバックスの先発投手はマイク・ソロカ、対するナショナルズの先発投手はケード・カバリで試合は開始した。 1回裏、2番 コービン・キャロル 5球目を打ってセンターへのホームランでDバックス得点 AR