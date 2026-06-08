「フォトアクセサリーフェア 2026 東京（PAF）」が、7月4日（土）と7月5日（日）の2日間にわたり開催される。会場は東京都立産業貿易センター浜松町館。入場料は無料。事前来場登録が推奨されている。 写真用機材やソフトウェアの展示・販売を行う展示イベント。2019年の初開催から数えて今回で7回目を迎える。著名フォトグラファーによるスキルアップセミナーやワークショップ、撮影体験コ