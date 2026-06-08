INFORICHは6月以降、モバイルバッテリーのシェアリングサービス「CHARGESPOT」で、急速充電に対応した新型モバイルバッテリーを順次展開する。●容量も増加しさらに使いやすく新たに展開されるモバイルバッテリーは、USB Power DeliveryやPPS規格に対応し、容量も通常モデルの5000mAhから8000mAhに増加。最大約20Wの急速充電に対応し、機器に応じて最適な充電が可能となっている。USB Type-C、Lightningの2端子を設ける。な