FIFAワールドカップ2026、グループステージ初戦のオランダ代表戦がいよいよ一週間後に迫ってきた。5月25日からスタートした国内合宿とキリンチャレンジカップ2026を経て、6月2日にメキシコ・モンテレイ入りした日本代表の事前合宿も間もなく終了。あとはベースキャンプ地であるアメリカ・ナッシュビルでのブラッシュアップを残すだけとなっている。そこで気になるのが、選手たちのコンディションだ。千葉、モンテレイ、ナッシ