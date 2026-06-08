●午前を中心ににわか雨の可能性。折りたたみ傘の用意を●最高気温は各地25度前後。湿気が多く、ジメッとした空気に＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きのう7日(日)県内は昼ごろまでまとまった雨雲が広がりました。その後しばらく晴れ間が出ていましたが、今朝はところどころに細かい雨雲が流れ込んでいます。またきのう7日(日)は雨雲が東日本まで及んだことで、気象庁は東海地方と関東甲信地方の梅雨入りを発表しました。 きのう7