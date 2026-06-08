中国が建造した航空機部品輸送向けローロー（RORO）船が6月6日、中国船舶集団（CSSC）傘下の武昌造船所で順調に進水しました。引き渡し後、同船は主に航空機部品の輸送に使用されます。同船は全長約169メートル、幅約23.32メートルで、煙突状のローター帆が計6基設置されています。これらの帆は航空機グレードの軽量素材を使用し、空力設計を最適化することで燃費性能と経済性を大幅に向上させることができます。さらに、メタノー