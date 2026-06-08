9人組グループ・Snow Manの佐久間大介がパーソナリティを務める6日放送の文化放送『Snow Man 佐久間大介の待って、無理、しんどい、、』（毎週土曜 後8：00）の公開収録イベントが7日、都内で行われた。2024年9月以来、約2年ぶり3度目となる今回の公録は2部構成で実施。第1部には、佐久間がプライベートでも親交が深い声優の杉田智和がゲストとして登場した。【写真】横顔がかっこいい！真剣な表情でボイスサンプルを収録する佐