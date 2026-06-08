声優の杉田智和が7日、都内で行われた文化放送『Snow Man 佐久間大介の待って、無理、しんどい、、』の公開収録イベント第1部にゲスト出演した。パーソナリティを務めるSnow Man佐久間大介とは、プライベートでも親交がある間柄。約2年ぶりとなった同番組の公録ステージで、息の合ったトークを展開した。【写真】楽しそうすぎる！互いの“しんどみ”をぶつけ合う佐久間大介と杉田智和■主演声優が“ガヤ”に混ざる理由とは？ト