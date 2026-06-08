サンゴ礁の白化を調べる研究者＝2024年5月、タイ・トラート県沖（ゲッティ＝共同）海面上昇や海洋温暖化は加速し、世界のサンゴ礁の約84％が白化につながる熱ストレスにさらされている。世界海洋デーの8日、世界各地の海洋学者らが海の「健康状態」に関する年次報告を発表した。主要な観測システムが縮小傾向にあり、保護に必要な知見の低下が懸念されると警鐘を鳴らした。年次報告は昨年6月、フランスでの国連海洋会議を機に