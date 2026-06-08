◆ 坂本の意図に気づけていたのか巨人・ダルベックの一塁守備が試合の流れを左右した。1点リードで迎えた5回、一死一塁の場面。9番・ロングの打球は、三塁手前への飛球で、直接捕球も狙える打球だったが、三塁手・坂本勇人はワンバウンドで処理。併殺を狙って一塁へ送球した。しかし、一塁手・ダルベックは一塁ベースを踏んだまま捕球。このプレーで打者走者はアウトとなったものの、一塁走者は残った。本来であれば、先に一塁