ネーションズリーグバレーボールの女子ネーションズリーグ（VNL）第1週カナダ大会は熱戦が続いている。世界ランク5位の日本は6日（日本時間7日）、同10位のドイツに3-0（25-20、25-15、26-24）でストレート勝ちし、3連勝。もはやお馴染みとなった光景に笑撃が広がった。佐藤淑乃がチーム最多20得点を挙げたほか、山口真季も1ブロックを含む4得点で上々の代表デビューを飾った。ドイツを寄せ付けなかった一戦。コート上では、