芸能活動に専念--祝・ＦＲＩＤＡＹ初登場！オファーがきた際の心境は？「本当にビックリしました！ＦＲＩＤＡＹのグラビアって大人の女性が出ているイメージが強かったので、″まさか自分が″と思ったんです。その後、徐々に嬉しさが込み上げてきましたね」--小田原（神奈川）での撮影はいかがでしたか？「すごく寒い日で……。海の近くで風が強かったので、風が止んだ瞬間に″今だ！″って一気に撮りました（笑）。でも、現場