子どもの行動を不思議に思うことはありませんか？ 一見よく分からない動きでも、本人には意味のある行動のようです。今回は、筆者の娘がした「ナゾの動き」から気づいたエピソードをご紹介します。 何気なく流していたBGM 自宅で過ごすとき、私はよくYouTubeで音楽を流しています。画面はほとんど見ず、作業中の“音”として流しているだけ、という感覚でした。 その日も同じように、音楽をかけたまま家事や仕事をし