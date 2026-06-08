コカインはMDMAのオマケ乾燥大麻を所持したほかコカインなどを使用したとして麻薬及び向精神薬取締法違反の罪に問われている音楽ユニット「Def Tech」のMicroこと西宮佑騎被告（45）の初公判が６月１日、東京地裁で開かれ、検察は禁錮２年を求刑した。「『Def Tech』はMicroとハワイ育ちのShenとのユニットで’05年に発売したヒット曲『My Way』を含むファーストアルバム『Def Tech』は280万枚のセールスを記録しました。日本武道