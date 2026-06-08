2歳でモデルデビューして42年。44歳になった女優の安達祐実が、9日放送予定のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後1・00)に12年ぶりに出演する。 【写真】安達祐実にソックリ！と話題になった長女さんいまはもう20歳に 安達はなんと現在20歳になる娘のお母さん！昨年は26年ぶりに大河ドラマに出演し、吉原の女将を“眉毛無し”で演じて話題に。40代になりお母さんの役が増えたと言う安達。子役で一世を風靡