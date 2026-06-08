女優の黒谷友香（50）が5月31日、デビュー当時から30年以上在籍した所属事務所を退所し、6月から俳優の要潤（45）が代表取締役を務める「PLAN−D」に移籍することを、自身のインスタグラムや前所属事務所「スペースクラフト」公式サイトで発表した。【もっと読む】森七菜の初主演映画「炎上」が完売回を連発！ 事務所移籍のゴタゴタを“完全克服”できるか黒谷は《デビューから長らくお世話になった株式会社スペースクラフトを