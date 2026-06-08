今日8日は、低気圧や前線の影響で全国的に雨が降るでしょう。北海道では夕方から激しい雨が降り、大雨になる所もありそうです。また、前日との気温差が大きくなるため、服装でうまく調節してください。広く雨北海道では大雨今日8日は低気圧や前線の影響で、全国的に雨が降るでしょう。梅雨前線が停滞する沖縄と奄美は雨が降り、局地的には雷を伴って激しい雨が降りそうです。九州から近畿と北陸は、昼前には日本海側から雨雲がか