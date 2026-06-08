【経済ニュースの核心】屋台もQRコード使えるの？ 日本より進んでる？ バンコクのキャッシュレス事情第一生命の2025年「『サラっと一句！わたしの川柳コンクール』ベスト10作品」が5月28日、発表された。約5万4000句の応募作品の中から、頂点に輝いた一句は、「キャッシュレス充電無くなり無一文」（ぱなっぷ）だった。スマートフォン決済などキャッシュレス化が広がる一方で、会計時にスマホの充電が切れてしまえば決済