英紙が注目した日本代表のファッション英紙「ガーディアン」が北中米ワールドカップ（W杯）に出場国のファッションについて特集。日本代表については日本から出発する際のスーツと長友佑都のハチマキ姿について取り上げている。日本代表は6月2日に成田空港から出国し、事前キャンプを行うメキシコのモンテレイへ旅立った。森保一監督をはじめ、選手たちは「ダンヒル」のオフィシャルスーツを身にまとっていた。ガーディアン