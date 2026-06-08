帝京大可児高・仲井正剛監督が振り返る鈴木淳之介との秘話北中米ワールドカップ（W杯）日本代表メンバーに選出されたDF鈴木淳之介。その成長の足跡を、恩師である帝京大可児高の仲井正剛監督にとっても感慨深いものだった。高校1年の秋、新たなポジションでの起用をきっかけにダイナミックな攻撃参加を見せ、確かな覚醒の兆しを掴んだ鈴木だったが、いよいよこれからという2020年、新型コロナウイルスの感染拡大によって突如とし