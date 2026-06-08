歌手・星野源のイメチェンに、ネットは騒然となった。星野は８日までに自身のインスタグラムを更新し「Ｙｏｕｎｇｊｉ！」と投稿。韓国のラッパー、イ・ヨンジのライブに参戦した様子をアップした。なんと金髪になっている！Ｘ（旧ツイッター）では５日夜から金髪星野の姿が拡散し、ファンはびっくり。「星野源金髪えぐい」「金髪まじか」「ちょっと待ってくれよ星野源の金髪って！！」「待て待て待て待て。源さんブロンド」