日本発グローバルグループ・&TEAMが7日、韓国・ソウルのオリンピック公園（KSPO DOME、88芝生広場）で開催された『2026 Weverse Con Festival』に出演した。【ライブ写真】ソロカットも！自身のヒット曲も披露した&TEAM&TEAMは、屋内公演『Weverse Con』（KSPO DOME）に登場。「We on Fire（Korean ver.）」で幕を開けると、「Lunatic」「MISMATCH」「ホットライン」「Bewitched（Korean ver.）」を立て続けに披露