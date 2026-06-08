俳優の堀田真由が、山田涼介主演の読売テレビ・日本テレビ系新日曜ドラマ『一次元の挿し木』（7月5日スタート、毎週日曜後10：30）に出演することが8日、発表された。堀田は主人公・七瀬悠（山田）の義理の妹で、4年前の豪雨で行方不明となった七瀬紫陽を演じる。物語の発端となる重要人物であり、その存在が壮大なミステリーの鍵を握る。【場面写真】初公開！大学院生役・白衣ビジュアルの山田涼介同作は、2025年『このミステ