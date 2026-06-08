戦闘終結に向けてアメリカとの協議を率いてきたイランのガリバフ国会議長は、レバノンの首都ベイルート南部郊外が攻撃されたことを受け、アメリカとイスラエルが「『力による言葉』しか理解しないということを証明した」と非難しました。イスラエル軍は7日、ベイルート南部郊外にある親イラン組織「ヒズボラ」の司令部を攻撃したと明らかにしました。これを受け、イランのガリバフ国会議長はアメリカとイスラエルを念頭に「彼らは