■『ネプリーグ』映画チーム対決で高橋恭平vsなにわ男子の戦いがぼっ発8日午後7時から放送されるフジテレビ系『ネプリーグ』は、映画『おそ松さん』チームVS映画『山口くんはワルくない』チームによる、絶対に負けられないライバル映画対決として、高橋恭平（なにわ男子）、Aぇ! group＆西村拓哉（関西ジュニア）らが火花を散らす。スクリーンを飛び出した若き才能たちが、地頭力と瞬発力を武器にガチバトルを繰り広げる。【番組