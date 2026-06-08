◇プロ野球セ･パ交流戦巨人2-2ロッテ延長12回引き分け（6月7日、東京ドーム）7回111球を投げ、6安打7三振2四球1失点という数字でマウンドを降りた巨人の西舘勇陽投手。杉内俊哉投手チーフコーチは「いやぁ、もう成長してますからね。若い選手が結構、しっかりイニング数を稼いでくれてます」とその成長ぶりに目を細めました。「勝負できる球種が増えたのは、彼の中ではかなり自信になっていると思う。カウントを有利に進めたり